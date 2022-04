San Gemini: «Poca acqua al cimitero». Il Comune rassicura

Problemi di approvvigionamento dell’acqua, almeno nei giorni scorsi, al cimitero di San Gemini, in particolare nella parte più antica. Un problema che, secondo alcuni utenti, va avanti da tempo e causa disagi a chi vuole provvedere alla cura delle tombe in cui riposano i propri cari. Il Comune ha provveduto a verificare la situazione, che è comunque tornata alla normalità a stretto giro. «Nel paese si registrano cali di pressione, il Servizio idrico integrato si attiverà per capire le cause e intervenire» spiegano dall’ente. Tra l’altro proprio sabato, forse a mo’ di dispetto, tutti i rubinetti dei servizi igienici del cimitero erano stati lasciati aperti da ignoti, mentre con un tubo uno di essi era stato collegato ad un water. Già nei mesi scorsi l’amministrazione era intervenuta con una manutenzione delle fontanelle, dopo che era stato segnalato il loro mancato funzionamento.

