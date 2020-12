E45 San Gemini, sbanda e finisce contro new jersey: ferito

Ha perso il controllo del proprio veicolo, un’Alfa Romeo Stelvio, finendo la propria corsa – impatto violento – contro il new jersey. Con tanto di motore ‘lasciato’ per strada a causa dello schianto. L’incidente si è verificato nel pomeriggio dì mercoledì lungo la E45, all’altezza dell’uscita di San Gemini Nord (corsia sud): il conducente ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Stradale per i rilievi del caso.

