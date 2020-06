Traffico bloccato in via provvisoria e disagi lungo la E45 a causa di un incidente tra Selci Lama e San Giustino. L’impatto ha coinvolto due veicoli poco dopo le 19 di venerdì: c’è il ferimento di una persona, soccorsa dagli operatori sanitari del 118. Sul posto è intervenuto il personale Anas per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

LO SCHIANTO POMERIDIANO A PISCILLE