San Terenziano, giornata di pulizie

Una passeggiata ecologica per ripulire le vie della frazione e riscoprire le bellezze del territorio. Si è svolta domenica mattina a San Terenziano grazie all’organizzazione della locale Proloco in collaborazione con il Comune di Gualdo Cattaneo: a guidare il gruppo il presidente Loris De Luca e il sindaco Enrico Valentini. Circa sessanta le persone che si sono attivate.

La pulizia

L’avvio c’è stato alle 8 con il ritrovo in piazza, quindi la registrazione e la consegna del kit: i partecipanti hanno iniziato le pulizie divise in tre gruppi ed i rifiuti – spiccano un divano e alcune sdraie da giardino – non sono mancati. «Un successo inaspettato, è stata una giornata davvero unica e importante», commenta la Proloco al termine dell’attività. Mattinata conclusa con un momento di ristoro.