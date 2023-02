‘San Valentino arte’ domenica premia i vincitori del concorso

Sono gli ultimi giorni per la decima edizione del concorso internazionale d’arte contemporanea ‘San Valentino arte’, con il tema ‘Amore tormentato’, un omaggio per il centenario dalla nascita di Maria Callas, ideato e coordinato dalla Madè eventi con la partecipazione del ‘Ponte degli artisti’ e la direzione artistica di Franco Profili. Fino al 26 febbraio sono 100 gli artisti in mostra al Museo diocesano e capitolare di Terni e da cornice fanno gli eventi interdisciplinari che interessano e coinvolgono la città attraverso varie aree tematiche.

Gli appuntamenti in programma

Giovedì 23 febbraio alle 17.30 si terrà la presentazione del libro ‘Viaggiando mi sento a casa. Scarabocchiato sulla pelle, innamorato, onnivoro e sognatore’ con l’autore Alessandro Nicoloso. Venerdì 24, sempre alle 17.30, il convegno ‘Chirurgia robotica a Terni’, del quale saranno relatori il dottor Giovanni Tebala (direttore della struttura complessa di chirurgia digestiva e d’urgenza dell’ospedale di Terni) ed il dottor Alberto Pansadoro (direttore della struttura complessa di urologia dell’ospedale di Terni): il programma prevede l’introduzione ai lavori dei due luminari che poi approfondiranno il tema ‘Impiego della chirurgia robotica’, seguiranno le premiazioni del professor Ettore Mearini e del dottor Amicare Parisi, in conclusione un concerto. Domenica 26 febbraio alle 18 l’evento conclusivo con la premiazione dei vincitori della decima edizione del concorso internazionale d’arte contemporanea ‘San Valentino arte’.