Terni, ‘San Valentino arte’ compie dieci anni

Il concorso internazionale d’arte contemporanea ‘San Valentino arte 2023’ – ideato e coordinato dalla Madè eventi, con la partecipazione del Ponte degli artisti e la direzione artistica di Franco Profili – giunge con questa edizione al suo primo decennale. Il concorso si svolgerà dall’11 al 26 febbraio al Museo diocesano e capitolare di Terni con il tema ‘Amore tormentato’, un omaggio per il centenario dalla nascita di Maria Callas. Il concorso prevede due sezioni: ‘Pittura, scultura, fotografia, disegno e installazione’ e ‘Video contest’, inaugurata per la prima volta in occasione di questo decennale. Le opere in concorso saranno giudicate da una doppia commissione tecnica.

Le opere in mostra

Il concorso in questo decennio ha ospitato più di seicento artisti provenienti da Spagna, Irlanda, Inghilterra, Polonia, Cuba, Italia, Albania, New Mexico, Svizzera, Colombia, Corea del Sud, Germania, Uzbekistan e Norvegia. Per celebrare il suo primo decennale il ‘San Valentino arte 2023’ dedicherà una sala del Museo ai vincitori storici delle edizioni 2014-2021 che parteciperanno all’evento portando nuovamente in mostra l’opera vincitrice assieme ad una nuova opera. Come tradizione, si svolgerà la personale dei vincitori della precedente edizione del concorso. Il 2023 vedrà quindi la doppia personale degli artisti Malgorzata Chomicz e Massimo Pelagagge. Il vernissage è in programma l’11 febbraio alle 17.30 e le opere saranno in mostra fino al 26 il mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 16 alle 19.30 e il sabato, domenica e martedì 14 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. L’ingresso è libero.