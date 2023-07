Sangemini Classic: tutto pronto per la 23° edizione

‘Oltre il limite … la pace’ è il titolo della 23esima edizione di Sangemini classi, il festival in programma a San Gemini dal 23 luglio al 12 agosto. Il 23 luglio si parte a piazza Duomo con l’orchestra sinfonica ‘La nota in più’ di Bergamo e la musicoterapia. La prestigiosa orchestra di ragazzi autistici con i suoi insegnanti e operatori ha all’attivo oltre 90 concerti in luoghi e con artisti prestigiosi. Il 31 luglio dalla Svizzera giunge Silke Pan, l’acrobata svizzera diversamente abile. Il 6 agosto è la volta della canzone napoletana, con il tenore Rosario Totaro. Sarà cantata la storia musicale di Napoli, con letture dal libro ‘Porte chiuse, lettera ai genitori’ della scrittrice Giovanna Tatò, giornalista Rai. Ci sarà anche un’esibizione dell’Ave Maria. Il 12 agosto il festival si chiuderà con ‘Dalla meditazione al giubilo’. A esibirsi è l’ensemble trombe Fvg Fondazione Santa Cecilia, diretta da Giovanni Vello. Il sindaco di San Gemini Luciano Clementella sottolinea come il festival sia «in simbiosi con la località, inserita tra i Borghi più belli d’Italia. Ventitré edizioni non sono poche. Il festival cresce di anno in anno, e l’ideatrice riesce a conciliare vari aspetti collegati alla musica, come quest’anno la disabilità». Per Federica Montagnoli, assessore alla cultura, «andare oltre i propri limiti è anche un messaggio esteso. Il festival mostra come fare inclusione, ed è un unicum anche rispetto alla programmazione di altri comuni. È la punta di diamante degli eventi di Sangemini estate».

