Scheggino il 22 agosto ospita Marco Masini

Sarà un concerto-intervista, con il cantautore e pianista che si confronterà anche con il pubblico raccontando aneddoti ed il suo vissuto musicale. Scheggino, lunedì 22 agosto alle 21, ospita Marco Masini: evento inserito all’interno della sesta edizione del festival internazionale ‘Green music’ e del cartellone di eventi estivi schegginesi ‘Neraviglioso’. L’ingresso all’evento, in programma in piazza Carlo Urbani, prevede la partecipazione ad una ‘asta pazza’ – 15 euro per il posto a sedere, 10 euro per quello in piedi – che vedrà anche l’estrazione di un premio per i partecipanti. La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 0743.613232 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì.

Gli eventi estivi

«È per noi un grande onore ospitare all’interno di ‘Neraviglioso’ l’esibizione di Marco Masini – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – che non canterà soltanto, ma accompagnerà la sua voce suonando il pianoforte ed interagendo con il pubblico». Il concerto sarà infatti uno dei momenti clou del cartellone di eventi estivi, che si è aperto con la rievocazione storica Scheggino donna 500 anni, nel cinquecentenario dallo storico fatto di cronaca avvenuto il 23 luglio in cui le donne difesero il borgo dall’assalto delle truppe ribelli nella lotta in corso tra Guelfi e Ghibellini. Fino a fine agosto ci sono in programma ancora concerti, spettacoli per bambini e mostre, tutti ad ingresso gratuito.