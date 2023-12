Schianto fra Terni e Narni a Castelchiaro: uomo in condizioni serie

LE FOTO

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì lungo la statale Flaminia fra Terni e Narni, in zona Castelchiaro all’altezza dell’incrocio con strada dei Confini. L’impatto è stato fra due autovetture: una Bmw condotta dal 65enne M.B. – e con a bordo la moglie A.M., 63enne – che procedeva in direzione Terni e intento a svoltare in strada dei Confini, ed una Renault Twingo con al volante il 78enne T.C. che procedeva verso Narni. Tutti i coinvolti sono rimasti feriti e le condizioni più serie riguarderebbero il 78enne, ricoverato all’ospedale ‘Santa Maria’. Sul posto, oltre agli operatori del 118, si sono portati in prima battuta i carabinieri ed i vigili del fuoco, oltre alla polizia Locale di Terni che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Al lavoro anche gli addetti di Area Sicura per la pulizia e la messa in sicurezza della carreggiata.