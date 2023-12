Schianto in A1 fra Umbria e Toscana: due feriti gravi

Grave incidente stradale nel pomeriggio di giovedì lungo l’autostrada A1 all’altezza del chilometro 412 in direzione Firenze, fra Umbria e Toscana, a circa 2 chilometri dallo svincolo autostradale di Chiusi-Chianciano Terme (Siena). Un’autovettura è stata tamponata da un autoarticolato e il bilancio riferito dalla polizia Stradale di Orvieto è di quattro persone ferite, due in modo grave – la prognosi è riservata e sono state condotte in ospedale con l’elisoccorso – ed altre due in maniera lieve. Sul posto, oltre alla Stradale orvietana e ai sanitari, si sono portati i vigili del fuoco e gli operatori di Autostrade per l’Italia. In seguito all’accaduto si segnalano code significative.

