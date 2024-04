Schianto in galleria sulla 318 di Valfabbrica

Incidente stradale nella notte fra sabato e domenica lungo la strada statale 318 di Valfabbrica, all’interno della galleria bidirezionale di Casacastalda, nel territorio provinciale di Perugia. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli, fra cui un’autovettura finita in bilico sul new jersey. I soccorsi hanno visto una persona – non udente – liberata dalle lamiere della propria auto dai vigili del fuoco e affidata alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale per i rilievi e a gestione della viabilità.

