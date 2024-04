Schianto in moto nella notte: muore papà di 24 anni. Grave l’amico

Aveva 24 anni, una moglie e una figlia piccola, il giovane che nella notte tra venerdì e sabato è morto in via Settevalli a Perugia a seguito di un incidente stradale. Un altro ragazzo di 30 anni è invece al momento ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

L’impatto a terra

Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia Locale di Perugia, i due ragazzi viaggiavano a bordo della stessa moto quando il 24enne avrebbe perso il controllo del mezzo. Entrambi originari della Moldavia, a Perugia per lavoro in una ditta edile, sono caduti a terra e il conducente del mezzo avrebbe urtato violentemente la testa, perdendo la vita sul colpo. Secondo quanto rilevato dalla polizia Locale, si tratterebbe di un incidente autonomo ma le indagini sono ancora in corso per accertare l’esatta dinamica del drammatico sinistro.