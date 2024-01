Scopre che l’ex ha un altro e le rende la vita maledetta: arrestato

Quando è venuto a sapere che l’ex compagna aveva un nuovo legame sentimentale, ha iniziato a tampinarla con messaggi telefonici, minacce, pedinamenti a piedi e in auto, danneggiamenti. Non solo: ha intimorito e spaventato la donna presentandosi sia presso la sua abitazione, mettendola a soqquadro, che sul posto di lavoro e anche presso il domicilio del nuovo compagno. Condotte che la sera dello scorso 10 gennaio sono costate ad un 57enne di origini albanesi, l’arresto da parte della polizia di Stato di Perugia per il reato di atti persecutori. Le indagini sono state condotte dalla squadra Mobile che ha acquisito anche le immagini della videosorveglianza dell’abitazione della vittima e filmati registrati da quest’ultima con il suo telefono cellulare. Il 57enne è stato prima tradotto nel carcere di Capanne e poi, a seguito di convalida, ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

