Scuola Gabelletta, scatta la petizione

Programmare un’attenta analisi «dei risultati delle verifiche di vulnerabilità sismica per la scuola di Gabelletta, al fine di prevedere una specifica voce nel piano triennale delle opere, e la programmazione dopo la richiesta di fondi al Miur». E verificare «la possibilità di acquisizione da parte dell’amministrazione di aree verdi contigue ad oggi private alla scuola di Gabelletta sopra agli impianti sportivi (per le quali il Prg prevede destinazione a servizi), e della cessione definitiva dei giardini di via Cassiopea». Lo richiede con una petizione il Circolo Pd Gabelletta-Cesi al sindaco Leonardo Latini, all’assessore di competenza, al presidente del consiglio comunale e alla segreteria generale del Comune.

Il passato

Il Circolo parte dal 2009 per ricordare la vicenda: «Il consiglio comunale con delibera 112 ha approvato un atto di indirizzo della II commissione consigliare in data 16 novembre 2009, con oggetto ‘Situazione comparto Scuola zona Gabelletta’; lo stesso consiglio comunale in data 7 giugno 2016 ha approvato l’atto di indirizzo sulla edilizia scolastica, con delibera 232, in cui si impegna il sindaco e la giunta alla verifica di fattibilità rispetto alla realizzazione del nuovo edificio scolastico di cui alla categoria 8 voce 1117 del piano triennale delle opere pubbliche 2016/18». Si arriva a tempi più recenti: «Ancora il consiglio ha affrontato la questione con delibera 57 del febbraio 2020. I residenti del quartiere hanno già promosso una precedente petizione secondo il regolamento sulla partecipazione, analizzata dalla prima commissione nella precedente consigliatura. La scuola primaria di Gabelletta è stata interessata da una verifica di vulnerabilità sismica, grazie ad un finanziamento ottenuto dal Miur all’inizio dell’anno 2018» e dunque, mette in evidenza il Circolo, «è necessaria all’esito delle verifiche di vulnerabilità sismica, una attenta analisi dei risultati, al fine di prevedere nuovamente se del caso un inserimento nel piano triennale delle opere».