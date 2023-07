Selvarelle: la sagra è un successo e la Pro loco ringrazia e rilancia

LE FOTO

del comitato Pro loco Selvarelle (Acquasparta)

Si è conclusa domenica 16 luglio la sagra della torta al testo a Selvarelle, frazione di Acquasparta (Terni). Festa paesana dove è stato possibile degustare i piatti della cucina casalinga umbra come la pasta alla selvarellese, gnocchi e picchierelli al castrato, tagliatelle alla contadina, antipasti sfiziosi, carne dal braciere e la mitica ‘braciola del cioco’. Protagonista della festa è stata la superlativa torta al testo con svariate farciture. Due weekend intensi, dal 7 al 9 luglio e dal 14 al 16 luglio, in cui ogni sera c’erano stand gastronomici, aperitivi, ballo, spettacoli, gara di briscola, parco giochi per i più piccoli. Le migliori orchestre e carrello delle ‘delizie di Selvarelle’: caldi bomboloni dalle farciture più golose, tante torte della nonna e sbriciolone hanno deliziato i palati dei tanti spettatori che hanno partecipato a questa sagra che da anni anima il piccolo borgo di soli 88 abitanti. Per concludere la serata del 16 luglio, il comitato della Pro loco di Selvarelle – a bordo di un’Ape 50 – ha offerto macedonia fresca a tutti i presenti. Chiudendo il sipario e ringraziando tutti per le numerose presenze, la Pro loco di Selvarelle dà l’appuntamento al 2024 con tantissime novità.