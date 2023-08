Serie C, le rivali del Perugia: dalla Juventus al Pineto, le sfide

L’avvio è fissato per il 3 settembre ed in casa Perugia ci si prepara al debutto a Lucca nel campionato di serie C 2023/2024, seppur in attesa del Consiglio di Stato. La Lega Pro ha comunicato lunedì mattina le avversarie del Grifo nel girone B.

IL CALENDARIO DEL GRIFO (.PDF)

Le sfide

I biancorossi di Baldini affronteranno Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Gubbio, Juventus NextGen, Lucchese, Olbia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Virtus Entella e Vis Pesaro. Ci sono dunque anche le squadre liguri e sarde. La conclusione del campionato è prevista per il 28 aprile 2024, mentre i playoff avranno inizio il 5 maggio.