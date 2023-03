‘Settimana mondiale del glaucoma’: le iniziative a Terni

Come ogni anno a marzo si celebra la Settimana mondiale del glaucoma il ‘ladro silenzioso della vista’ (dal 12 al 18 marzo 2023). L’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità sezione italiana, in collaborazione con le sedi Uici, organizzano su tutto il territorio nazionale iniziative di sensibilizzazione e prevenzione rivolte alla cittadinanza per richiamare l’attenzione su questa patologia che danneggia il nervo ottico e che spesso è associata ad un aumento della pressione oculare. Sarà presentata anche a Terni la campagna ‘Vivi senza macchia, metti in chiaro la tua vista’.

Le iniziative della sezione ternana

In particolare la sezione ternana si dedicherà alla distribuzione di materiale informativo per le vie principali della città: corso Tacito, piazza Tacito e piazza del Popolo il 15 marzo dalle 10 alle 12, il 16 marzo dalle 15 alle 17 e il 17 marzo dalle 10 alle 12. Nella giornata del 17 marzo, nelle strutture della Usl Umbria 2 (dalle 8 alle 14) sarà possibile effettuare una visita di misurazione della vista, in particolare si effettueranno i seguenti accertamenti: campo visivo, tonometria e pachimetria. È obbligatoria la prenotazione contattando direttamente i reparti: ospedale Santa Maria della Stella, località Ciconia Orvieto (0763.307325); ospedale San Giovanni Battista, Foligno, (0742.3397046); distretto Usl 2 via Bramante, Terni, (0744.204002); ospedale San Matteo degli Infermi, Spoleto (0743.210259).

Il glaucoma

Il glaucoma è la principale causa di cecità irreversibile nel mondo e colpisce circa 1 milione di persone in Italia. Fare prevenzione è di fondamentale importanza perché il glaucoma da sintomi solo in fase avanzata della patologia quando i danni non sono più recuperabili. L’importanza della prevenzione, l’importanza del medico oculista, come e quando vanno effettuate delle visite di controllo, saranno questi i temi principali della campagna informativa.