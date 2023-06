Si aggrappa a maniglione di un treno in corsa, poi lo stop forzato: denunciato

Interruzione di pubblico servizio. Questo il motivo che portato agli agenti della polizia ferroviaria di Foligno a denunciare un 25enne dopo la segnalazione partita da un dipendente delle Ferrovie dello Stato: il giovane ha agito dopo essere sopraggiunto in corsa e aver tentato di aprire con forza gli sportelloni nonostante il convoglio fosse già in movimento. A quel punto si è aggrappato al maniglione e, in questo modo, ha costretto il dipendente ad attivare il freno di emergenza per evitare problemi.

Condividi questo articolo su