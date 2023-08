Si ribalta con l’auto in E45: donna ferita

LE FOTO

Incidente stradale autonomo nella serata di mercoledì, intorno alle ore 22, lungo la superstrada E45, tra gli svincoli di Umbertide e Pierantonio, in direzione sud. Una donna al volante di un’autovettura, ne ha perso il controllo finendo per ribaltarsi. Soccorsa dal 118, è stata condotta in ospedale. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato mentre i vigili del fuoco di Città di Castello si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza.