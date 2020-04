Incidente stradale autonomo martedì mattina a Terni, in via Irma Bandiera, dove una donna di 46 anni, al volante di una Toyota Yaris, ha finito per ribaltarsi. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni, gli agenti della polizia Locale di Terni per ricostruire la dinamica del sinistro e, ovviamente, gli operatori del 118 che hanno prestato le necessarie cure alla coinvolta. Quest’ultima è rimasta ferita in maniera fortunatamente lieve.

