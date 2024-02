Si stacca termosifone mentre ci sta giocando: bimba di 2 anni ferita seriamente

Ore di grande apprensione per una bambina di appena 2 anni, residente a Perugia, che nel pomeriggio di mercoledì è stata soccorsa dagli operatori del 118 presso l’abitazione familiare, a Perugia, dopo essere rimasta schiacciata sotto un termosifone che si sarebbe staccato dal muro. Secondo quanto riferito dai genitori, una coppia di origini marocchine, la piccola stava giocando aggrappata al termosifone quando è accaduto l’incidente domestico. Subito soccorsa da ambulanza e auto medica, è stata trasportata all’ospedale di Perugia per diagnosi e cure. Al primo ricovero nel reparto di rianimazione, con una valutazione evidentemente seria delle lesioni da schiacciamento riportate, con il passare delle ore la bimba è stata poi trasferita nel reparto di pediatria, fortunatamente fuori pericolo. L’accaduto è finito all’attenzione anche delle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso, di prassi.

