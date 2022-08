Si ubriaca, va alla stazione e mostra i genitali a due donne: 50enne denunciato

Si è prima spogliato, poi ha iniziato a molestare alcune donne alla stazione ferroviaria di Spoleto mostrandogli le parti intime. Protagonista della vicenda un 50enne italiano che, dopo l’allarme lanciato dalle passanti, è stato denunciato dalla polizia di Stato.

L’sos

A chiedere aiuto al 113 sono state una 50enne e una 48enne: hanno spiegato agli agenti di polizia che, una volta arrivate alla stazione per accompagnare un amico minorenne, hanno notato l’uomo – già con precedenti per reati contro la persona – abbassarsi i pantaloni per mostrare i genitali. Tutto ciò dopo aver urlato e inveito contro di loro. «Le due donne – spiega la questura – hanno raccontato che dopo aver fatto salire il ragazzo sul treno, il 50enne aveva continuato ad insultarlo e temendo di incontrare nuovamente l’uomo nel sottopassaggio, avevano deciso di chiedere aiuto». Il protagonista era ubriaco e, dopo l’identificazione, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.