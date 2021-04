Sii Terni, nuova bolletta: «Più chiara e trasparente»

Una bolletta rinnovata nella veste grafica, «più chiara, trasparente e facile da leggere». Parola della Sii, che annuncia la novità per i cittadini del territorio ternano.

La motivazione

La società spiega che il rinnovamento arriva per far sì che «gli utenti possano comprendere codici e tariffe applicate e tenere sotto controllo i consumi applicando, dove possibile, un risparmio idrico consapevole. È proprio attraverso il nuovo aspetto della bolletta, arricchita di informazioni utili e contenuti nuovi, che la Sii vuole dare una svolta al modo di comunicare con i clienti, e per condividere con loro il grande lavoro e la dedizione di tante persone che rendono possibile che l’acqua arrivi fino ai rubinetti delle case. Un impegno costante, spesso ignorato, che riguarda anche altri temi cari alla Sii come quello della sostenibilità e della tutela dell’ambiente».

Cosa si paga

La Sii sottolinea che la bolletta inviata ad aprile «contiene anche una lettera per i clienti che spiega cosa realmente pagano con la tariffa: un servizio pubblico a tutto tondo costituito da un insieme di attività, captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, gestite secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto di norme nazionali e comunitarie. La Sii, entrando nel dettaglio, fornisce l’acqua alle utenze, raccoglie e depura l’acqua utilizzata dalle utenze, controlla la qualità dell’acqua prima e dopo il consumo, investe per mantenere acquedotti, fognature e depuratori». Infine viene puntualizzato che «i clienti del settore idrico in condizioni di disagio possono usufruire di speciali agevolazioni economiche attraverso il Bonus sociale idrico oppure ottenere rateizzazioni degli importi da pagare». Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.siiato2.it, oppure chiamare il numero verde 800.093.966 (gratuito da rete fissa) o il 0744.441562 (gratuito da rete mobile), oppure usufruire del nuovo servizio digitale ‘Lo sportello a casa tua’, accessibile tramite sito www.siiato2.it.