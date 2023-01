Sottoscrive il contratto del gas per casa sua con la carta di identità sottratta a un anziano. Denunciata 45enne

Sarebbe entrata in possesso dei documenti dell’anziano folignate a cui stava prestando assistenza domestica, sottoscrivendo a suo nome un nuovo contratto di erogazione del gas. E l’uomo se n’è reso conto quando gli sono arrivate due bollette per complessivi 700 euro, relative ad un appartamento diverso dal suo. A quel punto si è rivolto alla polizia di Stato di Foligno che ha ricostruito l’accaduto.

La scoperta

Le indagini hanno consentito di risalire all’abitazione e quindi alla truffatrice, una 45enne già nota per reati contro il patrimonio e legati agli stupefacenti: è stata denunciata alla procura di Spoleto per truffa aggravata e sostituzione di persona. In pratica era stata lei, dopo aver recuperato il documento dell’anziano – una copia o forse una fotografia – a sottoscrivere il contratto di fornitura a suo nome. Chiarito l’arcano, ora la vicenda è destinata a finire in tribunale.