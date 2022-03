Spaccia cocaina in largo Cairoli: 22enne arrestato dalla polizia

Gli agenti della sezione antidroga della squadra Mobile di Terni, coordinati dal dirigente Davide Caldarozzi, lo hanno fermato venerdì pomeriggio in largo Cairoli, nel centro storico della città. Lì il giovane, un 21enne di origini colombiane e residente in zona Sant’Agnese, aveva appena spacciato tre dosi di cocaina ad altrettanti clienti ternani. Fermati quest’ultimi, ancora in possesso della droga, e intercettato il pusher, gli investigatori hanno proceduto anche alla perquisizione domiciliare che ha fatto emergere la presenza di poco meno di dieci grammi di canapa indiana. Elementi che, di concerto con l’autorità giudiziaria, hanno portato all’arresto in flagrante del 21enne per spaccio di stupefacenti. Sabato in tribunale, di fronte al giudice Dorita Fratini e al vpo Adalberto Andreani, si è tenuta la direttissima che ha visto la convalida dell’arresto eseguito dalla squadra Mobile e l’applicazione della misura dell’obbligo di firma nei confronti del giovane, assistito dagli avvocati Daniela Paccoi e Guido Maria Rondoni del foro di Perugia e che potrebbe, successivamente, essere giudicato con un rito alternativo nell’udienza già fissata per il prossimo 28 marzo. L’operazione fa seguito a quella denominata ‘Espuelas’, che nei giorni scorsi ha visto l’arresto di tre persone da parte del personale dell’antidroga della questura ternana. Si tratta di due coniugi dominicani di 47 e 46 anni e di un 25enne originario del Gambia. Indagine che, partita dalla segnalazione di un tossicodipendente che ha riportato danni al naso dopo aver acquistato cocaina dal ‘gruppo’, ha consentito di smantellare un vasto giro di droga in grado di fruttare qualche migliaio di euro al mese. Soldi che, in parte, venivano reinvestiti dal 47enne nelle scommesse online sui combattimenti fra galli – da qui il nome ‘Espuelas’ – che si tengono nel suo Paese d’origine, la Repubblica Dominicana.

Condividi questo articolo su