Magione, spara a gatto con carabina

Sparare con una carabina ad un gatto di una colonia felina. Succede anche questo purtroppo: è accaduto a Sant’Arcangelo di Magione come denuncia la responsabile Francesca Brugiati. Ignoto al momento l’autore del gesto.

L’amarezza

«Un fatto deplorevole. Sicuramente – il commento della Brugiati – devono aver sparato da un’abitazione perché nessuno in momenti come questi, con i controlli stradali che ci sono, viaggia in auto con una carabina. Il gatto ferito è tornato alla sua cuccia in colonia dove lo abbiamo trovato ed immediatamente ricoverato per le cure del caso. Recentemente la colonia è stata spostata nella zona dell’ex depuratore, vale a dire che dalla darsena dei pescatori è arretrata di un 150 metri ritrovandosi così in un posto isolato dove si vedono raramente delle persone. Probabilmente, sentendo delle voci umane ed essendo animali docili, i più audaci si sono avvicinati alle case. Cosa che deve aver infastidito molto qualcuno che ha pensato bene di eliminarlo sparandogli. Avuto il verbale del medico veterinario lo consegneremo alle autorità preposte. Ricordo, che il maltrattamento – conclude – degli animali è considerato reato, ed è punibile con sanzioni amministrative e penali».