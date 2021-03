Spedisce pacco con hashish al compagno in carcere a Perugia

L’indagine è nata quando lo scorso gennaio è stato sequestrato dal personale della polizia penitenziaria un pacco postale arrivato nel carcere di Capanne, a Perugia. All’interno c’erano 17 grammi di hashish nascosti nelle cuciture di un accappatoio: ad inviarlo una 25enne incensurata individuata dai carabinieri della Compagnia di Termoli. L’obiettivo era rifornire il compagno 33enne di origini umbre.

La scoperta

Gli accertamenti del Nor di Termoli hanno fatto venire alla luce il modus operandi della donna: utilizzando un nome fittizio aveva spedito dall’ufficio postale in Molise il plico all’uomo. Nei suoi confronti c’è la denuncia in stato di libertà alla procura della Repubblica del tribunale di Larino (Campobasso) anche per detenzione a fini di spaccio.