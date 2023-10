Un 20enne di origine albanese è stato arrestato dai carabinieri di Spoleto per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Il controllo è scattato dopo che il giovane è stato trovato in possesso di una dose di cocaina: i militari hanno ampliato la verifica e alla fine sono saltate fuori ulteriori quattordici dosi della sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e 8.400 euro in contanti frutto dell’attività di spaccio.

