Incendio nella serata di martedì a Spoleto, in un’abitazione di via Sant’Agata, nel centro storico. Interessato dalle fiamme, un appartamento posto al primo piano di una palazzina. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco spoletini che, con due mezzi, hanno spento il fuoco e ripristinato le condizioni di sicurezza. Non risultano persone rimaste ferite. Sul posto per le necessarie operazioni, anche i carabinieri e gli agenti della polizia Locale.

