Spoleto, 3 mila lettere nascoste: impiegata Poste denunciata

Quattro buste piene di lettere e varia corrispondenza che, invece di essere recapitate ai destinatari, venivano nascoste. Le hanno trovate i carabinieri della Compagnia di Spoleto nell’auto di una dipendente ‘infedele’ di Poste Italiane: l’impiegata è stata denunciata. In totale si parla di circa 3 mila lettere tra posta ordinaria e raccomandate. Il materiale è stato recuperato e ora sarà restituito a chi di dovere.

I reati contestati

Le forze dell’ordine sono intervenute mercoledì mattina ed a carico dell’impiegata ci sono le ipotesi di reato per violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. La donna è stata fermata ed è apparsa subito nervosa. A stretto giro i carabinieri hanno trovato le quattro buste ed è scattato l’approfondimento: scoperto un enorme numero di lettere occultate, anche nella propria abitazione. «Conclusa l’attività d’indagine – spiega l’Arma – i militari della stazione di Spoleto hanno denunciato l’impiegata presunta responsabile verosimilmente di illecite condotte penalmente perseguibili ai danni delle Poste Italiane S.p.A., ma principalmente a carico dei numerosi ignari cittadini. In attesa che si concludano le verifiche, Poste Italiane informa che tutta la corrispondenza rinvenuta è stata presa in carico dal centro di distribuzione postale di Spoleto e verrà consegnata ai rispettivi destinatari nei prossimi giorni. Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti».