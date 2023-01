Incidente stradale martedì mattina in via Sandro Pertini, a Spoleto, zona Madonna di Lugo. Il conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo finendo per ribaltarsi: soccorso dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco spoletini, è stato stabilizzato e quindi trasportato in ospedale in stato confusionale, riferisce il 115. Sul posto per gestire la viabilità ed eseguire i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale ed i carabinieri della Compagnia di Spoleto.

