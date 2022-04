SS75, schianto a Bastia Umbra: danni e feriti

Incidente stradale domenica mattina lungo la strada statale 75 Centrale Umbra – direzione Foligno – nei pressi dello svincolo di Bastia Umbra, in provincia di Perugia. Il sinistro – si apprende – ha coinvolto quattro veicoli e sono rimaste ferite delle persone, soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della polizia Stradale di Perugia. Il tratto stradale interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso per procedere ai soccorsi, ai rilievi ed alle operazioni di messa in sicurezza.

