«Stop a polemiche sulla ‘Fatati’. Le decisioni siano ponderate»

di Emiliano Proietti Cerquoni

Ex studente e genitore della scuola ‘Fatati’ – Terni

In questi giorni si è parlato molto delle vicende riguardanti la scuola dell’infanzia di Cesi, scuola facente parte dell’istituto ‘Felice Fatati’. Questo istituto comprende diversi distaccamenti che vanno a coprire un’area estremamente vasta ed importante di Terni nord, area con una popolazione scolastica molto numerosa. Tuttavia, come ben sappiamo, i nostri territori sono attraversati da una profonda crisi demografica che sta conducendo alla progressiva diminuzione del numero di scolari presenti nelle aule.

Risulta emblematico come nell’intera Umbria, nel 2023, ci saranno oltre 1.700 studenti in meno rispetto al 2022. Chiaramente questo fenomeno colpisce in modo più pesante le scuole dell’infanzia e la primaria, dove nemmeno la presenza di bimbi nati da genitori stranieri riesce, purtroppo, a compensare questa decrescita.

Tale situazione innesca inevitabilmente diverse problematiche e criticità in cui spesso insegnanti ed alunni rimangono penalizzati, ma ciò non deve portare a puntare il dito contro i dirigenti scolastici, che si trovano di fronte al dover dipanare situazioni molto complesse. Anzi andrebbero sostenuti senza demagogia.

Circa la scuola dell’infanzia di Cesi, spetterà agli organi preposti valutare la bontà dei passaggi burocratici ed amministrativi riguardanti la composizione delle classi, ma invito tutti a non banalizzare le risposte di temi complessi, con soluzioni apparentemente semplici ma potenzialmente fuorvianti. L’interesse primario è quello della tutela e dell’educazione dei minori, conciliando le necessità del corpo docente e la salvaguardia delle strutture territoriali, nel rispetto delle norme vigenti e di buonsenso.

Ci tengo a sottolineare come il complesso della ‘Fatati’ (Cesi, Campomaggiore, Gabelletta) sia un istituto estremamente valido sotto il profilo educativo, al cui interno lavorano docenti e personale amministrativo di grande professionalità. Penso anche alle questioni in via di risoluzione come la sistemazione del tetto della palestra di Campomaggiore (lavori ora in svolgimento, ricordiamoci che in quella palestra entrava acqua dal soffitto dal 2013) o alla futura realizzazione del nido comunale, non presente fino ad ora. Insomma una struttura vitale che va certamente vista nel complesso dei suoi distaccamenti. Distaccamenti che vanno tutelati, nel rispetto delle norme vigenti, senza facili strumentalizzazioni. Ho espresso il mio parere in qualità di genitore di un alunno della ‘Fatati’, nonché ex studente della stessa scuola, avendola vista nascere nel 1989. Facciamo in modo che le polemiche di questi giorni non penalizzino un istituto così importante per la comunità di Terni nord.