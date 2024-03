Strade di ‘passione’ per Pasqua in Umbria. Ecco quelle da bollino rosso

Si prospetta una Pasqua da ‘bollino rosso’ su alcune delle principali strade dell’Umbria, dove sono nove i punti a rischio rallentamenti a causa dei cantieri in corso. A fare una mappa, sabato, è ‘Il Messaggero-Umbria‘ con un articolo a firma di Fabio Nucci. Dalla E45 al Raccordo Terni-Orte, fino alla Perugia-Bettolle, tra restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati gli automobilisti dovranno armarsi di pazienza. La circolazione – secondo Anas e Autostrade per l’Italia – sarà sostenuta sabato mattina, per poi normalizzarsi nel pomeriggio.

Gli snodi

La situazione più incandescente riguarda probabilmente il Raccordo Terni-Orte, dove Anas segnala tre interruzioni: la prima, a San Gemini, per lavori sul viadotto Caldaro con chiusura delle corsie di sorpasso e transito sulla corsia di marcia; poi la chiusura degli svincoli Narni-San Gemini (direzione Terni) e Amelia (direzione Orte) con conseguente scambio di carreggiata. Sulla E45 le corsie di sorpasso sono chiuse per la sostituzione del muretto spartitraffico all’altezza di Marsciano e allo svincolo San Gemini Nord (direzione Roma), chiuso per ripavimentazione, dov’è attivo uno scambio di corsia. In Alto Tevere circolazione su unica carreggiata a doppio senso ad Umbertide, a causa dei lavori di miglioramento sismico dei viadotti Tevere I e II, e nel tifernate per gli interventi sul ponte Tevere che prevedono anche la chiusura dello svincolo Città di Castello Sud.

Gli altri lavori

Lungo la Flaminia, nei pressi di Spoleto, per i lavori di risanamento strutturale del viadotto Fosso del Molino, sul valico della Somma è stato invece istituito il senso unico alternato con semaforo. Stesso provvedimento anche all’altezza di Terni Est, dove è in corso l’intervento per la realizzazione del nuovo svincolo di San Carlo lungo la tratta Terni-Roma. Stando alle previsioni del traffico, domenica non si annunciano problematiche, mentre il controesodo dovrebbe rendere da ‘bollino rosso’ Pasquetta e martedì, specie verso Sud. Lo snodo in cui ci si aspetta maggiore pressione è il Raccordo Terni-Orte, verso il casello A1 e, in misura inferiore, nel raccordo Perugia-Bettolle. Andrà decisamente meglio nelle tratte in cui i cantieri sono stati momentaneamente sospesi, come lungo il raccordo A1 tra Perugia e Corciano, o rimossi come nel caso di Bastia Umbra lungo la SS75 Centrale Umbra.