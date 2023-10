Stroncone: Mammè centra la ‘Forchetta’ del Gambero Rosso

È l’unico nuovo riconoscimento attribuito in provincia di Terni. Il ristorante Mammé, nel borgo di Stroncone, ha ricevuto una prestigiosa ‘Forchetta’ dalla Guida Ristoranti d’Italia 2024 del Gambero Rosso. «Un importante e ambito riconoscimento – riporta una nota del locale – riservato ai ristoranti orientati al ‘fine dining’, che premia l’impegno e la passione del giovane chef Tommaso Montineri e del suo staff». «La storia di Tommaso – prosegue il comunicato stampa -, 28 anni tra pochi giorni, è quella di un giramondo culinario che, dopo aver viaggiato e lavorato in cucine, anche stellate, in giro per il mondo, ha scelto di ritornare alle sue radici in Umbria per dare forma alla sua idea di cucina e di farlo, con grande coraggio, nel pieno dell’emergenza Covid, nel 2020. Una sfida ulteriore che oggi rende ancora più dolce il sapore di questo successo. La sua passione è iniziata da bambino nella cucina della nonna ed è poi cresciuta tra Australia, Asia, Inghilterra e Danimarca e di nuovo Italia, culminando in esperienze preziose in ristoranti stellati Michelin come il Grossi Florentino a Melbourne, Vissani a Baschi e il ST.Hubertus di Norbert Niedekofler a San Cassiano». Il nome del ristorante, Mammé, «deriva dal diminutivo affettuoso con cui Tommaso e i suoi fratelli chiamavano da piccoli la mamma Patrizia, oggi parte dello staff del locale insieme ad Helena, compagna dello chef. La filosofia di cucina di Tommaso è incentrata sul desiderio di rendere la buona gastronomia accessibile a tutti. Il suo menù, infatti, semplice ma contemporaneo, si adatta a vari palati, con una forte enfasi sui prodotti locali e di stagione, cercando di coniugare nel migliore dei modi tradizione ed innovazione».

