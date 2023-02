Superbike, affanno Petrucci in Portogallo: «Confidenza mai arrivata»

Un Danilo Petrucci più che onesto e amaro nel commentare la due giorni di test a Portimão, in Portogallo, in vista del debutto nel mondiale Superbike previsto in Australia nell’ultimo weekend di febbraio. In terra lusitana le prove sulla Panigale V4R della Ducati non è andata come si aspettava.

La confidenza che non c’è

Il pilota ternano ha chiuso il primo giorno al 15° posto giando in 1’41.321, quindi la 20° piazza nella giornata odierna in 1’41.439. Molto peggio di Jerez de la Frontera: «È stato un test abbastanza complicato – le sue parole – perché abbiamo dovuto provare molte cose per cercare un setup che mi piacesse. Quando abbiamo provato la Panigale versione 2023 sicuramente abbiamo fatto un passo in avanti, ma non ho ancora bene in mano la moto e questo si capisce dal fatto che non riesco a migliorare il tempo quando metto la gomma nuova. C’è ancora molto da fare perché non mi sento ancora a mio agio, oggi non ho nemmeno visto la classifica perché cercavo della confidenza che non è mai arrivata». Anche Marco Barnabò, team principal della Barni Racing, non si è nascosto: «In questa pista abbiamo sofferto più di quello che ci aspettavamo. Abbiamo fatto molte prove di assetto, su entrambe le moto, e non abbiamo mai cercato il tempo sul giro secco, ma solo di migliorare le sensazioni di Danilo. Purtroppo ancora non riesce a sfruttare a pieno né la moto né le gomme. Già stasera abbiamo analizzato i dati anche con ingegneri Ducati e ci concentreremo per trovare un setup che possa funzionare per le caratteristiche di Petrucci». Prossimo e ultimo test a Phillip Island il 20 e 21 febbraio.