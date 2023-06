Superbike, caduta ed ematoma per Petrucci. Ma in gara2 è top ten

Una forte contusione all’anca destra con ematoma, ma per Danilo Petrucci c’è comunque la top ten in gara 2 a Misano Adriatico. Il pilota ternano ha concluso al 7° posto la sfida sul circuito romagnolo: tutto condizionato dall’episodio accaduto alla seconda curva della Superpole Race – contatto con Aegerter -, con la direzione che ha punito il 9 con un long lap per guida irresponsabile. Precipitato in 10° posizione, Petrux ha provato a recuperare ma poi è finito a terra in seguito ad un tocco con Lecuona. «Dal punto di vista della prestazione siamo sempre stati nella top 5 in tutti turni, ma per un motivo o per un altro non siamo riusciti a salire sul podio in gara. Sabato – le sue parole – la caduta quando potevo giocarmela, stamattina il contatto alla seconda curva che mi è costato il long lap penalty, poi la seconda caduta che mi ha causato un bell’ematoma sul fianco destro. In gara-2 se fossi partito con la posizione della qualifica avrei potuto finire più avanti, ma oggi facevo fatica a guidare, figuriamoci a fare sorpassi. Mi sarebbe piaciuto davvero tanto festeggiare un bel risultato con tutti questi fan che sono venuti a trovarci, ma l’aspetto positivo è essere riusciti a migliorare molto le nostre prestazioni e a essere costanti. Aspetto tutti i tifosi a Imola». A luglio tappa a Donington, nel Regno Unito.

Condividi questo articolo su