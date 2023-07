Superbike, doppia top ten per Petrucci a Imola. «Oggi un po’ una delusione»

Un weekend italiano con doppia top ten per Danilo Petrucci nella tappa tricolore del mondiale Superbike. Il pilota di Terni, a bordo della Ducati Panigale V4R, ha centrato il 6° posto – con tanto di rimonta rispetto alla posizione di partenza, è risultato il migliore dei team indipendenti – in gara1 nella giornata di sabato e il 9° nella sfida domenicale, più complicata per lui. «I giri motore? Ne abbiamo 500 in meno rispetto all’inizio del campionato e quindi anche la rapportatura del cambio non è certo quella ideale. Per me questo non è il giusto modo di equilibrare le performance, come non è neanche giusto che Álvaro possa sfruttare il suo peso di 30 chili inferiore al mio, ma così stanno le cose», il commento del ternano rispetto alla problematica sollevata. Bautista tra l’altro caduto in avvio di gara2. «Mi mancava totalmente grip al posteriore e non sono riuscito replicare il passo che avevo ieri, dobbiamo capire cosa sia successo. Ci tenevo a fare una bella gara come quella di ieri, ma veramente ho faticato a stare in piedi, oggi è stata un po’ una delusione». Trionfo odierno per Toprak Razgatlıoğlu. Si riprenderà tra due settimane all’Autodrom Most, in Repubblica Ceca.

