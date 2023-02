Superbike, Petrucci verso il debutto in Australia. Ultimi test a Phillip Island

Ci siamo. Pochi giorni e Danilo Petrucci debutterà nel mondiale Superbike in sella alla Ducati Panigale V4 R: nel weekend la prima sfida sul circuito australiano di Phillip Island, dove nella nottata italiana si è svolto il primo test. Si proseguirà anche nella giornata di martedì, dopodiché si inizia a fare davvero sul serio con i punti in palio.

Fuori dalla top ten

I test si svolgono sulla pista da 4 chilometri e 445 metri nello spettacolare scenario di Phillip Island: per i piloti è l’ultima possibilità di affinare il setup prima dell’inizio ufficiale della stagione. A chiudere davanti a tutti – si parla della seconda sessione – è stato il turco Toprak Razgatlıoğlu su Yamaha in 1’30.674, seguito da Michael Rinaldi e Álvaro Bautista. Per il ternano niente top ten con la 12° piazza in 1’32.047, ad oltre un secondo e tre decimi dal pilota turco. Feeling ancora da trovare.