Tamponi drive-through: «Postazioni sempre operative»

Sono tutte operative le postazioni attivate dalla Regione Umbria sul territorio regionale dove, coloro che rientrano dalla Croazia, Grecia, Malta e Spagna, possono recarsi direttamente in auto per effettuare i tamponi per diagnosticare l’eventuale infezione da Covid-19. Lo comunica il commissario Covid per la Regione Umbria, Antonio Onnis, precisando che nella giornata di lunedì 31 agosto la postazione di Pantalla di Todi ha temporaneamente sospeso l’attività a causa del maltempo. «Le postazioni organizzate dalla Regione tramite le Usl Umbria 1 e 2 – spiega Onnis – saranno attive per tutta la settimana e, al momento, non è prevista nessuna sospensione. La Regione Umbria – sottolinea – da subito ha stabilito di effettuare i controlli anche direttamente in aeroporto sui passeggeri in arrivo dai paesi maggiormente interessati dall’infezione prodotta dal Covid».

UMBRIAON – SPECIALE CORONAVIRUS