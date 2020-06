Teleriscaldamento, c’è anche la petizione

Un’altra pagina si aggiunge alla storia – dai tratti odissiaci – dell’impianto di teleriscaldamento di Terni. Sulla piattaforma Change.org, è stata lanciata una petizione per il completamento del progetto e la sua definitiva attivazione. Una raccolta firme che possa smuovere l’amministrazione ternana ma soprattutto l’Ast (gestore originario), a prendere in mano l’impianto e restituire agli abitanti di Borgo Bovio – quelli che all’epoca della costruzione avevano acquistato gli appartamenti ad un prezzo più alto perché riforniti dall’energia del teleriscaldamento – la speranza di una città più pulita. Gli intoppi, però, sono ancora numerosi: oltre al fatto che Ast non ha rinnovato il contratto per la gestione dell’impianto, qualora venisse avviato, richiederebbe necessari adeguamenti. Il Comitato per il teleriscaldamento di Terni ha quindi lanciato una raccolta firme con scadenza 8 giugno, quando la petizione verrà presentata in Comune.

Condividi questo articolo su