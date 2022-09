Fere a Parma spuntate in attacco: out anche Partipilo e Favilli

«Rinconfermare la cattiveria agonistica che abbiamo avuto nelle ultime due partite su tre». Questo uno degli obiettivi lanciati dal tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli, in vista della complicata trasferta sul campo del Parma: sabato pomeriggio al Tardini si inizia alle 14 con direzione di gara affidata a Daniela Paterna della sezione di Teramo. Donnarumma pronto a tornare tra i convocati alla pari di Martella. Tuttavia i guai fisici non mancano: out Partipilo e Favilli, Sørensen out per squalifica. I supporter rossoverdi al seguito di Defendi e compagni saranno 278.

L’atteggiamento

La squadra di Fabio Pecchia è una delle favorite alla promozione in serie A: «Se i ragazzi – le parole del tecnico delle Fere – ha quel tipo di atteggiamento è una cosa importante per strutturare il campionato. Purtroppo anche questa settimana abbiamo avuto le nostre noie, valuteremo se è il caso di rischiare alcuni giocatori o meno». ‘Seconde linee’ pronte ad essere utilizzate: «Ho detto al gruppo che ci sono stati alcuni grandi giocatori che hanno approfittato di un infortunio/squalifica di un compagno più titolato. Sono opportunità da sfruttare».

Assetto e dinamiche

Nomi di assoluto rilievo in casa Parma per la serie B: «Ho visto la gara con il Genoa e sembrava una gara di A. L’idea per affrontarli è di fare le nostre cose cercando di portare accorgimenti per limitari il più possibile. Problemi in attacco? Non direi, segniamo da molte gare consecutive». C’è invece qualcosa che non va per gli infortuni muscolari: «Ci possono essere tanti motivi. Hanno riguardato in alta percentuale atleti che hanno avuto complicazioni nelle ultime stagioni. Poi quando si allena l’alta prestazione le sedute sono ‘invasive’, è ovvio». Nessun cenno al derby – se non su preciso input – con il Perugia del 18 settembre, come giusto che sia. I biglietti venduti per la sfida al Grifo sono al momento 4.879.

I convocati

Out il centrale danese per squalifica, quindi Pettinari, Falletti, Proietti, Favilli e Partipilo. Tutti infortunati. Di seguito la lista dei 24 convocati:

Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali

Difensori: Bogdan, Capuano, Celli, Corrado, Defendi, Ghiringhelli, Diakitè, Martella, Mantovani

Centrocampisti: Agazzi, Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Paghera, Palumbo

Attaccanti: Capanni, Donnarumma, Moro, Rovaglia, Spalluto