Ternana: contro il Lecco (0-0) un mezzo passo falso

di Gianni Giardinieri

Vincere oggi era praticamente obbligatorio: per recuperare punti alle pretendenti alla salvezza e per staccare ancor più la squadra di mister Aglietti, ultima in classifica. Ne esce fuori, invece, un pareggio che in fondo non accontenta nessuno, con i rossoverdi apparsi spenti e a tratti in difficoltà fisica. Alla fine poteva anche andare peggio, perché il Lecco negli ultimi minuti della partita avrebbe potuto portare a casa anche il risultato pieno. Una vera delusione in casa Ternana, spesso in difficoltà contro un avversario sceso in campo con grinta e determinazione.

Primo tempo

Piena adesione al motto ‘squadra che vince non si tocca’ per mister Breda, che riconferma in blocco l’undici rossoverde uscito vincente dal match di sabato scorso contro la Reggiana. In dubbio fino all’ultimo (poi sciolto durante il riscaldamento), per le Fere, l’impiego di Carboni. Primi minuti con le due squadre contratte e attente a non sbilanciarsi: le occasioni latitano e si lotta su ogni pallone. Al minuto 21 è il Lecco ad avere la prima occasione del match, con Guglielmetti che raccoglie un cross dalla trequarti e di testa colpisce alto sopra la traversa. Un minuto dopo altra situazione pericolosa per gli ospiti, con una mischia da angolo sbrogliata in qualche modo dalla Ternana. Al 26′ reazione Ternana, con Amatucci che mette una palla al bacio in area di rigore avversaria per Casasola: il centrale arriva sul fondo e mette in area piccola, Favilli la tocca ma Guglielmotti salva sulla linea di porta. Occasionissima per la Ternana al 28′, prima con Pereiro che di sinistro costringe Saracco ad una parata miracolosa e poi con De Boer che sugli sviluppi dell’ azione colpisce il palo esterno. AL 31′ il Lecco sfiora il gol con Parigini che di testa, ostacolato da Casasola, colpisce di poco a lato. Al 39′ una velenosa ripartenza del Lecco mette Lepore in condizioni di mettere la palla in gol ma il tiro viene deviato da Capuano. È Luperini al 42′ a girare di testa su cross di Casasola ma ne esce un tiro che termina alto.

Secondo tempo

Comincia subito la Ternana a inondare di adrenalina il secondo tempo. Al minuto 47 Casasola recupera una palla in scivolata, si invola sul fondo e la mette in mezzo: Carboni, incredibilmente, non riesce a spingere in rete un gol fatto. Al 56′ Favilli prova ad emulare Van Basten nel celebre gol in tuffo di testa a Madrid: la palla gli viene servita da Carboni e la conclusione impegna Saracco ad un difficile intervento. Al 60′ Pereiro arriva sul fondo e crossa al bacio per Raimondo, che non arriva all’impatto con la palla per un niente. Al 72′ contropiede bruciante del Lecco con Galli che arriva a tu per tu con Iannarilli: il portiere rossoverde sventa in angolo. Dalla sua esecuzione altro miracolo di Iannarilli, che para un colpo di testa a colpo sicuro di Celjak. Al 92′ Guglielmetti da venticinque metri lascia partire un forte destro che impegna di nuovo Iannarilli in angolo.

Tabellino

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Sgarbi, Capuano (Cap), Lucchesi, Casasola, Luperini, Amatucci, De Boer, Carboni, Pereiro, Favilli. All.: Roberto Breda

Lecco (4-3-3): Saracco, Guglielmotti, Ierardi, Celjak (Cap), Caporale, Galli, Degli Innocenti, Lepore, Listkovski, Parigini, Novakovic. All.: Alfredo Aglietti

Arbitro: Ghersini di Genova

Assistenti: Francesco Cortese e Andrea Niedda

IV Ufficiale: Lucio Felice Angelillo

Var: Francesco Meraviglia

Avar: Federico Longo

Marcatori:

Ammonizioni: 9′ Amatucci (T); 12′ Ierardi (L); 66’Marginean (T)

Sostituzioni: 58′ Raimondo e De Boer per Favilli e Marginean (T); 67′ Buso e Beretta Caporale e Novakovich ; 68′ Dionisi per Luperini (T); 80′ Frigerio e Salcedo per Parigini e Degli Innocenti (L); 85′ Zoia e Di Stefano per Pereiro e Carboni (T)