Ternana: primo punto in trasferta. A Cittadella Fere opache ma premiate dalla voglia di crederci

di Gianni Giardinieri

Arriva il primo punto in trasferta per la Ternana, che riesce a riacciuffare una gara che l’aveva vista per larghi tratti in difficoltà. Il Cittadella, complessivamente, avrebbe forse meritato qualcosa in più, ma le Fere sono state brave a crederci fino alla fine, cambiando modulo e lasciando Sørensen quasi terzo attaccante nel forcing finale alla ricerca del pari. Da rimarcare un paio di situazioni nelle quali la Ternana incappa ormai da tempo: la difficoltà a giocare contro squadre che schierano uno o più trequartisti e il cronico ritardo ad ‘uscire’ sulle conclusioni da fuori area degli avversari. Elementi sui quali mister Lucarelli avrà tempo di lavorare: in arrivo infatti la sosta. Di nuovo in campo sabato 21 0ttobre al ‘Liberati’ contro il Brescia.

La cronaca del match

Due vittorie nelle ultime due trasferte, ma in precedenza quattro pareggi e tre sconfitte. Questo lo score in serie B della Ternana in quel di Cittadella, che invece non vince fuori dalle mura amiche da quasi un anno (2-3, in rimonta, a Benevento il 15 ottobre 2022). Lucarelli conferma in blocco l’undici vittorioso contro la Reggiana, ad eccezione del compagno di reparto di Raimondo: out Favilli, che non ha ottenuto la deroga dalla Figc per giocare durante un trattamento terapeutico considerato doping (l’atleta sta assumendo cortisonici per curare una borsite), il mister di Livorno decide per Di Stefano dal primo minuto. Falletti ancora nel ruolo di mezzala sinistra.

Primo tempo

Ancora fuochi artificiali per i primi minuti della Ternana: comincia Cassano con la sua qualità al 4′ minuto, con slalom in area rossoverde e conclusione potente di destro che si stampa sulla traversa. Passa un minuto e la Ternana si conquista un rigore: Falletti porge un assist perfetto per Luperini che non ci pensa su e calcia forte. Kastrati respinge con affanno e la palla torna alla mezzala pisana; il secondo tiro è bloccato da un netto fallo di mano di Carriero. Falletti realizza il penalty con uno ‘scavetto’ delizioso. Neanche il tempo di festeggiare e il Cittadella pareggia: al 9′ Maistrello devia sotto porta un assist di Vita, che precedentemente aveva scavalcato Corrado con un tunnel. Al 17′ seconda traversa per il Cittadella: teso il cross di Carissoni; Vita salta indisturbato in area e di testa colpisce il legno superiore. Il match è vibrante, con le due squadre decise a ‘darsele’ di santa ragione, a viso aperto, come in un match di pugilato. Pochi minuti di tregua e al 29′ arriva il raddoppio del Cittadella: è il talentuoso Cassano ad insaccare con uno splendido destro da fuori area. Troppo comodo però il tiro, con la solita lenta ‘uscita’ sul trequartista avversario (in questo caso è Labojko a presentarsi al tentativo di intercetto con grave ritardo). Finale di primo tempo con il Cittadella ancora protagonista: al 41′ Carriero scarica un destro dai venticinque metri che impegna Iannarilli ad una parata non ordinaria.

Secondo tempo

Cambia modulo la Ternana all’inizio del secondo tempo: entra Pyyhtia per Corrado e si passa al 4-3-1-2, con Casasola e Celli rispettivamente terzino destro e sinistro, Diakitè e Capuano centrali. In mezzo Pyyhtia mezzala sinistra, Labojko ‘play’ e Luperini interno destro. Falletti dietro le due punte Raimondo e Di Stefano. Ma è subito il Cittadella a rendersi di nuovo pericoloso con Maistrello che al 46′ chiama Iannarilli ad una difficile parata. La ripresa è molto meno effervescente del primo tempo e il Cittadella controlla senza particolare affanno la gara, a cospetto di una Ternana che sembra non riuscire a costruire una manovra efficace. Al 78′ giocata velleitaria di Dionisi che cerca il gol con un colpo di tacco su assist di Diakitè. All’84’, casualmente ma non troppo, arriva il pareggio della Ternana: è Sørensen a girare in gol con un bel destro in area di rigore. L’azione, partita da un fallo laterale, sfrutta il posizionamento del centrale ternano, da qualche minuto spesso in area avversaria per cercare di dare una mano agli attaccanti. Un minuto dopo Raimondo si gira come un cobra e lascia partire un tiro sporco che finisce di pochissimo a lato. Il finale è tutto rossoverde, con le Fere alla ricerca della insperata vittoria e il Cittadella in evidente affanno fisico. I sei minuti di recupero finale, però, lasciano inalterato il punteggio e la Ternana esce dal ‘Tombolato’ con il primo punto della stagione in trasferta.

Tabellino

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Angeli, Cassano, Pittarello, Vita, Carriero, Branca, Carissoni, Pavan, Maistrello. All.: Edoardo Gorini

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Diakitè, Capuano, Celli, Casasola, Luperini, Labojko, Falletti, Corrado, Di Stefano, Raimondo. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Niccolò Baroni

Assistenti: Daniele Bindoni e Paolo Bitonti

IV Ufficiale: Domenico Leone

Var: Matteo Gariglio

Avar: Antonio Di Martino

Marcatori: 8′ Falletti (T) rig., 9′ Maistrello ©, 29′ Cassano (c), 84′ Sorensen (T)

Ammonizioni: 57′ Vita (c), 59′ Branca (c)

Sostituzioni: 46′ Pyyhtia per Corrado (T), 60′ Sorensen e Dionisi per Di Stefano e Casasola (T), Magrassi e Amatucci per Cassano e Pittarello (C)’, 68′ Favasuli per Labojko (T), 72′ Danzi e Pandolfi per Branca e Maistrello (c), 78′ Mastrantonio per Carriero (c), 82′ Mantovani per Luperini (T)