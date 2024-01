Terni: 15enne investito da un autocarro in zona cimitero

LE FOTO

Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato lungo la rampa che da viale Borzacchini conduce in piazzale Caduti di Montelungo, nella zona del cimitero di Terni. Un autocarro Renault Trafic condotto da un 55enne di nazionalità italiana residente in provincia di Viterbo (N.G.B. le sue iniziali) ha investito un ragazzo di 15 anni ternano (E.R.) ed è poi finito contro un palo della segnaletica stradale. Il giovane pedone, cosciente, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro anche gli addetti di Area Sicura per le operazioni di messa in sicurezza.