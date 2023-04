Terni: 39enne investita da un’auto. Soccorsa in ‘codice rosso’

Serio incidente stradale nel pomeriggio di sabato in viale Tito Oro Nobili, alle spalle della sede dell’Aci di Terni. Una donna di origini moldave di 39 anni – I.G. le sue iniziali – è stata investita da un’autovettura Ford Fiesta con al volante un 20enne ternano (L.P.). La donna è stata subito soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ‘codice rosso’ all’ospedale Santa Maria di Terni. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni, con personale dell’ufficio incidenti e del nucleo radiomobile.

