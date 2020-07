Terni, 45enne investito in via Fratelli Rosselli

Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì, poco dopo le ore 12, a Terni in via Fratelli Rosselli. Un 45enne ternano – F.F. le sue iniziali – è stato investito da una Opel Mokka condotta da un altro ternano di 55 anni. Il ferito è stato soccorso dagli operatori del 118 e, cosciente, condotto in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

