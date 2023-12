Terni: 60enne muore sulle scale del condominio

Dramma nella mattinata di martedì in una palazzina di via Salvo D’Acquisto, fra via Turati e Villaggio Italia. Un uomo ternano di 60 anni – P.D. le sue iniziali – ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre scendeva le scale del condominio. A fare la tragica scoperta è stata una vicina di casa che stava andando a fare la spesa. Immediata la chiamata al 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto per cause naturali. Sul posto, per gli accertamenti di rito, si sono portati i carabinieri del comando stazione di Terni.

