Terni, 74enne investito da un mezzo Asm

Incidente stradale martedì mattina poco dopo le ore 10 fra via Oberdan e via Benozzo Gozzoli, a Terni. Un autocarro Iveco dell’ASM, condotto da un operaio 52enne, ha investito un 73enne (R.E. le sue iniziali) che stava attraversando la strada sulle strisce. L’anziano, finito a terra, è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno condotto in ospedale in ‘codice giallo’. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni (ufficio incidenti e nucleo radiomobile).

