Terni: 74enne trovata senza vita in casa in via Filippo Turati

Tragico ritrovamento nella prima serata di lunedì in un’abitazione di via Filippo Turati, a Terni. Una donna di 74 anni, originaria di Spoleto, è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione. Il decesso – è l’ipotesi – potrebbe essere legato ad una intossicazione da psicofarmaci con conseguente emorragia gastrica. A chiarirlo saranno gli accertamenti che l’autorità giudiziaria di Terni – nella persona del pm Elena Neri – intenderà disporre. Sul posto, per i rilievi volti a ricostruire l’accaduto, si sono portati gli agenti della squadra Volante della polizia di Stato. La salma della donna è stata messa a disposizione della procura per gli eventuali esami.

